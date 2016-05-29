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حظك اليوم برج القوس الأحد 29/5/2016

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حظك اليوم برج القوس الأحد 29/5/2016 حظك اليوم برج القوس الأحد 29/5/2016

برج القوس على الصعيد المهنى:


>مشاجرة مع أحد رؤسائك بسبب عنادك، لا تجادل كى لا تزيد من صعوبة الموقف، حاول أن تستمع أكثر ولا تتجاهل نصائح الزملاء، وتعلم أن المواقف الصعبة تصنع الشخصيات القوية، ولا تتنازل عن حقوقك المهنية وحافظ على ثقة المحيطين بك.

على الصعيد العاطفى:


>تذهب إلى مكان تستعيد فيه ذكريات تسعد قلبك كثيراً، ربما تحتاج إلى استماع بعض الأغانى التى تربطك بالمكان، التواجد مع الأصدقاء سيساعدك كثيراً فى الفترة القادمة، احذر من التعامل مع المواقف الشخصية بينك وبين المقربين بحساسية شديدة حتى لا تجد نفسك فى دوامة من الاحتمالات.

برج القوس على الصعيد الصحي:


>حالتك الصحية جيدة، لكن الأفراط فى تناول المشروبات المنبهة يؤثر على أدائك الذهنى، وقوة تفكيرك فى العمل، تناول الفاكهة والمشروبات المهدئة، واجعل التمارين الرياضية من أساسيات يومك حتى تحافظ على طاقتك.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس


>يتوقع علماء الفلك لبرج القوس أن يعيش يوم صعب فى أوله بسبب مشكلة فى العمل مع أحد الرؤساء، لكن زيارة إلى أحد الأماكن تغير مسار اليوم وتقلب حالتك المزاجية بحيث تتحسن كثيراً بعد استعادة ذكريات جميلة مضت فى هذا المكان، استرجع اغنياتك المفضلة، ولا تفرط فى تناول المشروبات المنبهة لأنها تؤثر سلباً على أدائك الذهنى، وأنت تحتاج إلى قوة تركيزك كاملة فى الفترة القادمة.

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مصر 365

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