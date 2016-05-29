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#نهائي_الأبطال بالفيديو - ركلة جزاء ضائعة بالتخصص ضد ريال.. صاروخ جريزمان في العارضة

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#نهائي_الأبطال بالفيديو - ركلة جزاء ضائعة بالتخصص ضد ريال.. صاروخ جريزمان في العارضة #نهائي_الأبطال بالفيديو - ركلة جزاء ضائعة بالتخصص ضد ريال.. صاروخ جريزمان في العارضة

أهدر أنطوان جريزمان ركلة جزاء لصالح أتليتكو مدريد مع انطلاق الشوط الثاني من النهائي أمام ريال مدريد.

أتليتكو مدريد يواجه ريال مدريد في الحدث المنتظر والمرتقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

15 دقيقة فقط واهتزت الشباك في النهائي لصالح ريال مدريد عن طريق راموس.

ومع انطلاق الشوط الثاني احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح أتليتكو بعد تدخل من بيبي على فيرناندو توريس.

وسدد جريزمان ركلة الجزاء ولكن في العارضة.

وأمام ريال مدريد نفذ جريزمان ركلتي جزاء هذا الموسم ولم ينجح في تسجيل أيا منهما.

وأصبح حريزمان هو أول لاعب يهدر ركلة جزاء في النهائي منذ ركلة آريين روبن في 2012 ضد تشيلسي.

شاهد الركلة الضائعة

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فيديو اليوم السابع

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