نهائي_الأبطال بالفيديو - في دقيقة واحدة.. ريال يرفض قتل المباراة وأتليتكو يعاقبه بهدف

لقطة مثيرة تصف تماما نهائي دوري أبطال أوروبا. في دقيقة واحدة مدافع أتليتكو يحرم جاريث بيل بهدف من على خط المرمى وكاراسكو يسجل.

أتليتكو مدريد يواجه ريال مدريد في الحدث المنتظر والمرتقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

شوط أول انتهى بتقدم ريال مدريد عن طريق سيرخيو راموس قبل أن يهدر أنطوان جريزمان ركلة جزاء مع بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 78 جاء المشهد الأكثر إثارة في النهائي، انطلاقه رائعة من جاريث بيل ثم تمريرة إلى كريستيانو قبل أن تعود لبيل الذي يمر من يان أوبلاك ويسدد ولكن ستيفان سافيتش ينقذ مرماه من على الخط.

نفس المشهد استمر بعدها وانطلق أتليتكو بهجمة مرتدة عن طريق خوانفران قبل أن يرسل عرضية ولا أروع للبديل كاراسكو ويسجل الهدف.

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