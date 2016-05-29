أحمد الطيب: لن أجلس مع شوبير ليوم الدين.. وحارس الأهلى الأسبق يرفض المداخلة

استنكر المعلق الرياضى أحمد الطيب، الاتهامات التى طالته من الكابتن أحمد شوبير، بأنه "إخوانى"، قائلًا :" طالما قال على حد إخوانى إعرف إنه جاب آخرi ومش عارف يمسك عليا حاجة".

وأضاف الطيب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "إنفراد"، على قناة "العاصمة"، مع الإعلامى سعيد حساسين، أنه لن يجلس مع أحمد شوبير في أى جلسه صلح ، قائلًا :" اللى بيقعدوا فى جلسة صلح دول بتوع المصالح، أنا مش بتاع مصلحة، مش هقعد معاه ليوم الدين.. قضى الأمر.. أنا اشتغلت معاه 15 سنة".

من ناحيه آخرى، قام شوبير، بمداخلة على نفس القناة، وسأل "حساسين" على الهواء:" مين معاك على الهاتف على الجانب الآخر"، فرد حساسين بأنه أحمد الطيب، وعلى الفور رفض شوبير استكمال المكالمة، قائلاً:" بشكرك على اتصالك..وأنا مش هكمل".

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