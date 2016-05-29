صاحبة أزمة المنيا تنفى علاقتها بـ"مسيحى الكرم".. وتؤكد: زوجى شكاك

اتهمت نجوى فؤاد، صاحبة وقائع وأحداث قرية أبو الكوم، زوجها بأنه يعانى من مرض الشك، موضحة، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدى، أن أهلها يثقون فيها بشكل كبير، مضيفة: "بقالى 13 سنة متزوجة، مافيش أى غلطة، وفين الشرع والدين لما أمشى مع واحد مسيحى، أو واحد مسيحى يمشى معايا".إعلان - Ads إعلان - Ads
أسقف المنيا لـ" اليوم السابع": رفضت تدخلات أجنبية فى أزمة سيدة "الكرم"
وأكدت أن علاقتها مع زوجها شهدت العديد من المشكلات، وفوجئت بإشاعة وجود علاقة مع أحد المسيحيين، معلقة: "على أتم استعداد لإجراء أى تحاليل لإثبات برائتى".
أسقف المنيا لـ" اليوم السابع": رفضت تدخلات أجنبية فى أزمة سيدة "الكرم"
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