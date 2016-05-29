شيخ الأزهر يعود للقاهرة بعد جولته الأوروبية

مراسل ONA

وصل مطار القاهرة الدولي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، قادمًا من باريس بعد جولة أوروبية استغرقت عدة أيام زار خلالها الفاتيكان وفرنسا.

كان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين الدكتور أحمد الطيب، أعلن عن إطلاق قناة الأزهر باللغتين الإنجليزية والفرنسية خلال عام من الآن، وذلك فى إطار جهود الأزهر الشريف لمكافحة التطرف، وتصحيح الأفكار المغلوطة عن الإسلام لا سيما فى الدول الغربية.

جاء ذلك خلال لقاء شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الذى نظمته سفارة مصر فى باريس برموز الجالية المصرية فى فرنسا، فى إطار زيارته الرسمية الأولى لها، وذلك بحضور سفير مصر لدى فرنسا السفير إيهاب بدوى .