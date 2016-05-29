الثلاثاء… مزاد علني لتأجير موقع الإنتاج الحيواني​ بتوشكى

مراسل ONA

قال​ أشرف عبد اللطيف مدير محطة البحوث الزراعية بتوشكي، إن المحطة ستعقد جلسة مزاد علني لتأجير موقع للإنتاج الحيواني بحق الانتفاع لمدة عام قابل للتجديد بحد أقصى 3 أعوام، وذلك فى تمام الـ 12 ظهرًا يوم الثلاثاء المقبل بمقر المحطة بمدينة أبوسمبل السياحي.

وأوضح عبد اللطيف أن مساحة موقع الإنتاج الحيواني تبلغ 7 أفدنة، محاطة من الخارج بسور ارتفاع مترين وتستطيع استيعاب نحو 2000 رأسًا، مشيرًا إلى أن الموقع مجهز تمامًا بأحواض شرب المياه، وطاولات الاعلاف والعلائق والإنارة والمياه، كما يحتوى على غرف للولاده والعزل، ورصيف لتحميل وتفريغ رؤوس الماشية والأغنام، وفواصل تحكم لجميع الأجزاء.

وأكد عبداللطيف أن الموقع يتمتع بأكثر من ميزه منها أنه يصلح لأغراض التربية أو التسمين أو كمحجر للحجر البيطري، علاوة على أنه يقع بمدينة أبوسمبل السياحي بالقرب من منفذ قسطل البري على حدود دولة السودان.