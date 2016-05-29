إصابة خفير بطلق ناري في حملة أمنية بقنا

مراسل ONA

أصيب خفير نظامي بطلق ناري أثناء مشاركته في حملة أمنية لضبط مزارع لحيازته أسلحة نارية بقنا.

وتلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث، يفيد ورود معلومات بحيازة ” عمار. ا .ع ” 25 سنة، أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص.

وبعد تقنين الإجراءات قامت قوة أمنية بإشراف العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائي، بمداهمه منزل المتهم الذي بادر القوة باطلاق وابل من الأعيرة النارية، مما تسبب فى إصابة ” سراج . ف ” بطلق ناري.

وتم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم بندقية آلية وذخيرة، وتم نقل الخفير المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتتحرر محضر بالواقعة لتتولي النيابة التحقيق.