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الصادق المهدى عن "مصر للطيران": أداؤها متميز وجربت ذلك بنفسى

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الصادق المهدى عن "مصر للطيران": أداؤها متميز وجربت ذلك بنفسى الصادق المهدى عن "مصر للطيران": أداؤها متميز وجربت ذلك بنفسى
قال الصادق المهدى رئيس حزب الأمة القومى، أحد أبرز السياسيين فى السودان، إن الطيران المصرى ذات أداء قوى ومتميز، مدللا: جربت ذلك بنفسى، مقدما تعازيه إلى ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة وجميع أهلنا بمصر.

وأضاف خلال المؤتمر الدولى للتعاون الاقتصادى بين دول مجلس التعاون الخليجى ودول حوض النيل، أن وحدة حوض النيل أمر أساسى ولابد من وجود تكامل وتعاون بين دول الحوض، لافتا إلى أن منطقة القرن الأفريقى غنية بمواردها ودول أوروبا وأمريكا تسعى لاستغلالها، ورؤوس الأموال الخليجية تستثمر أموالها فى الدول الغربية وأنها محفوفة بالمخاطر وتعرضوا لخسائر كبيرة فى 2008 إبان الأزمة المالية العالمية.


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مصر 365

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