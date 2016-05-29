"تعليم السويس" تحذر من التعامل مع مدعى القرابة للرئيس السيسى

شدد، اليوم، عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، على عدم التعامل كلياً أو تقديم أى خدمات من الإدارات التعليمية أو المدارس أو أى مؤسسة تابعة لمديرية التربية والتعليم بالسويس لأى شخص يدعى اتصاله أو قربه أو صلته أو قرابته من الرئيس عبد الفتاح السيس أو مكتب سيادته أو أى جهة تابعة لمؤسسة الرئاسة.

وأكد عبدالحافظ وحيد، فى بيان صحفى اليوم، أنه فى حال حدوث ذلك يجب وبشكل عاجل قبل التعامل مع هذا الشخص أو تقديم أى خدمة إخطار وكيل الوزارة أو وكيل المديرية أو أى عضو من أعضاء المجلس التنفيذى الموقر للمديرية لسرعة التواصل مع القنوات المخصصة للتواصل مع مؤسسة الرئاسة.

وقال أيمن سمير، مدير الإعلام بمديرية التربية والتعليم بالسويس، إن التعليمات الصادرة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس جاءت تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس لمديرية التربية والتعليم وجميع المديريات العاملة بالمحافظة وقطاعاتها الحكومية، وذلك فى إطار تنفيذ ما جاء بالكتاب الدورى الصادر فى 16 مايو 2016 الوارد من رئاسة مجلس الوزراء بشأن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالتزام كل أجهزة الدولة فى مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية بعدم تقديم أى خدمات أو استفادة أو استثناءات لأى شخص يدعى اتصاله أو قربه من السيد رئيس الجمهورية أو مكتبه أو أى جهة تابعة لمؤسسة الرئاسة.

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