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إغلاق مطار “هانوفر” الألماني للبحث عن قنابل تعود للحرب العالمية الثانية

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إغلاق مطار “هانوفر” الألماني للبحث عن قنابل تعود للحرب العالمية الثانية إغلاق مطار “هانوفر” الألماني للبحث عن قنابل تعود للحرب العالمية الثانية

أرشيفية

تعتزم السلطات الألمانية إغلاق مطار هانوفر غرب ألمانيا، غدًا الأحد، بسبب اعتزام خبراء المفرقعات البحث عن قنابل يحتمل وجودها من الحرب العالمية الثانية في حيز المطار.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فيستمر وقت الإغلاق من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا ما سيؤثر على عدد كبير من المسافرين جواً.

ويؤدي إغلاق المطار إلى تحويل العديد من الرحلات التي تشمل 28 إقلاعًا و 26 هبوطًا إلى مطارات أخرى.

وكانت السلطات قررت إجراء تجديد للساحة الأمامية للمطار، وكان مهندسون تشككوا في موضعين يمكن أن يكون بهما قنابل من الحرب العالمية وسيقوم الخبراء بفحص المكانين للتأكد .

ويبلغ قطر المنطقة المغلقة ألف متر ، وقد قررت السلطات إخلاء حوالي 30 مسكنًا مجاورًا للمطار بالإضافة إلى المطار ومنشآته.

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