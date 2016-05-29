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جابر عصفور: "البخارى" ليس أصح الكتب بعد القرآن وبه أحاديث كثيرة خاطئة

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جابر عصفور: "البخارى" ليس أصح الكتب بعد القرآن وبه أحاديث كثيرة خاطئة جابر عصفور: "البخارى" ليس أصح الكتب بعد القرآن وبه أحاديث كثيرة خاطئة
قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إن سلاح تهمة ازدراء الأديان هى ضد رئيس الجمهورية لأنه طالب بتجديد الخطاب الدينى وليس ضد المبدعين، متسائلا: "هل يا ترى حد رفع قضية من المسيحيين وهى مادة استحدثت من أيام السادات لحماية الأقباط، وهذه المادة تستغل قضائيا للبطش بكل من يحاول تجديد الخطاب الدينى؟".

وأضاف وزير الثقافة الأسبق فى لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن أحاديث كثيرة فى كتاب البخارى "خاطئة" و"منحولة" عن النبى صلى الله عليه وسلم، وليس صحيحا أن كتب البخارى أصح كتاب بعد القرآن الكريم، وتساءل: شيخ الأزهر كان فى زيارة لدولة ألمانيا ماذا كان يفعل لو سألته مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل حول وجود حديث فى صحيح البخارى يقول: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، ماذا كان يمكن أن يقول شيخ الأزهر لميركل لو وجهت إليه هذا السؤال؟

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