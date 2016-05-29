جابر عصفور: الحجاب ليس فريضة.. والأزهر يوجه إشارات سلبية تمس وحدة المسلمين

أكد الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، أن "الحجاب" ليس فريضة، وهى عادة وليست عبادة، موضحًا أنه على استعداد أن يقدم حججا تؤكد صحة هذا الرأى، متابعًا: وهناك مشايخ كبار فى الأزهر من يقول هذا، وأولهم رفاعة الطهطاوى، والمستشار سعيد العشماوى.

وأضاف وزير الثقافة الأسبق فى حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الدين الإسلامى لا يوجد به ما يسمى "سنة أو شيعة، ولكن كل هذه صراعات سياسية، متهما شيخ الأزهر بأنه كان يوجه إشارات سلبية إزاء الشيعة، معتبرا ذلك خطأ يمس وحدة المسلمين.

وحول أحداث المنيا، علق الوزير الأسبق بالقول: ما حدث فى المنيا جريمة سببها تعصب دينى، مشددًا على أن المجتمع المصرى لحسن الحظ نسيج متجانس بين مسلميه وأقباطه، ولكن التعصب فى المجتمع نتيجة طبيعية لانتشار الفكر السلفى، فالسلفيون يطالبون بازدراء المسيحيين، وياسر برهامى يحرم على المسلم أن يهنئ المسيحى بالعيد.

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