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مصادر: مصر اعترضت على جلوس "السراج" على منصة اجتماع وزراء الخارجية العرب

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مصادر: مصر اعترضت على جلوس "السراج" على منصة اجتماع وزراء الخارجية العرب مصادر: مصر اعترضت على جلوس "السراج" على منصة اجتماع وزراء الخارجية العرب
علم "اليوم السابع" من مصادر دبلوماسية مطلعة، أن اعترضت على جلوس فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى لدولة ليبيا، على منصة اجتماع وزراء الخارجية العرب الذى عقد اليوم بالجامعة العربية بجوار الدكتور نبيل العربى، الأمين العام للجامعة ورئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة.

وأوضحت المصادر أن سامح شكرى وزير الخارجية، طلب من الدكتور نبيل العربى أن يجلس فايز السراج على مقعد وزير الخارجية المخصص لدولته، بدلا من الجلوس على المنصة.

وأشارت المصادر إلى أن الرفض المصرى من جلوس السراج على مقعد المنصة جاء من منطلق أن البرلمان الليبى لم يصادق على المجلس الرئاسى الليبى بقيادة السراج حتى الآن.

وأكدت المصادر أن السراج رفض الطلب المصرى بهذا الخصوص، ما استدعى تدخل وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد آل خليفة لإنهاء هذه الاشكالية، وجلس السراج فى النهاية على المنصة.

وكان فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى الليبى، طلب من الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قبل دقائق من بدء اجتماع مجلس الجامعة، الخروج معه خارج قاعة الاجتماعات للحديث فى أمر مهم.

بعدها دخل الأمين العام لقاعة الاجتماع واصطحب معه سامح شكرى وزير الخارجية لعقد اجتماع ثلاثى بينه ومصر وليبيا.
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مصر 365

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