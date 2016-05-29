بالصور.. تفاصيل جولة وزير الآثار بمنطقة وادى النطرون والساحل الشمالى

تفقد صباح اليوم الدكتور خالد العنانى وزير الآثار عددًا من المواقع الأثرية والأديرة الواقعة فى منطقة وادى النطرون والساحل الشمالى لمتابعة أعمال الترميم الجارية وتذليل كافة العقبات التى تحول دون افتتاح منطقة مارينا العالمين الأثرية. وخلال الجولة أكد د. العنانى، أنه خلال الأشهر القليلة القادمة سيتم افتتاح منطقة مارينا العالمين الأثرية ووضعها على خريطة مصر السياحة المحلية والعالمية، وذلك فور الانتهاء من مشروع تطوير منطقة مارينا العالمين الأثرية قريباً.

هذا وقد أوصى د.العنانى خلال تواجده بالمنطقة بضرورة إعداد بطاقات تعريفية أمام المقابر وإعداد خريطة توضيحية للمنطقة الأثرية بأكملها لتسهيل عملية الزيارة.

كما وجه تعليماته لقطاع المتاحف بضرورة تجهيز و إعداد قاعة العرض المتحفى الموجودة، تمهيداً لافتتاحها كمتحف ضمن مسار الزيارة.

وفى إطار خطة وزارة الآثار لرفع الوعى الأثرى لدى الأجيال الجديدة أصدر د. العنانى قرارًا بإنشاء مدرسة حفائر للأطفال فى منطقة مارينا العالمين خلال شهور الصيف، لتنمية وعيهم الأثرى لتراث بلدهم الحضارى.

وأشارت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، إلى أن المتحف المزمع إقامته فى منطقة مارينا العالمين الأثرية سيضم عددًا من القطع الأثرية المكتشفه بالمنطقة والموجودة الآن فى المخازن.

وأثناء زيارة وزير الاثار لمنطقة دير أبو مينا الأثرية، أكد ضرورة الانتهاء فى أسرع وقت من مشكلة المياه الجوفية بالمنطقة للحفاظ عليها بما يتناسب مع قيمتها الأثرية والدينية كأحد أهم المزارات الدينية، خاصة أنها أحد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمى المعرض للخطر.

ومن جانبه أوضح مهندس وعدالله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات، أن الوزارة أعدت بالفعل مشروعًا لتخفيض منسوب المياه الجوفية بالدير، وجارى إسناد مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية فى دير أبو مينا الأثرى لشركة مقاولات بعد الحصول على موافقة مجلس اإبدارة فى جلسته التى ستنعقد غداً.

كما تابع وزير الآثار أعمال الترميم بدير البراموس بوادى النطرون، والتى شملت تخفيض منسوب المياه الجوفية فى الكنيسة والقالى الخاصة بالرهبان، كما تم تغيير الأرضيات المتهالكة والتالفة وتغطية سقف الكنيسة من الخارج بالمشمع لحمايتها من مياه الأمطار.

كما زار الوزير دير الأنبا بيشوى ومدفن الأنبا شنوده الثالث بطريرك الكنيسة المرقسية السابق.

بالصور.. وزير الآثار يوجه بتنفيذ أعمال ترميم دير البراموس بوادى النطرون