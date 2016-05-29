مران المنتخب - مشاركة صلاح والنني وكوكا وتدريبات شاقة للحراس

شارك محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن "كوكا" الثلاثي المحترف في أوروبا في مران المنتخب يوم السبت استعدادا لتنزانيا.

منتخب مصر يستعد لمواجهة تنزانيا في الرابع من الشهر المقبل في الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

ومن المنتظر وصول محمد عبد الشافي المحترف في صفوف أهلي جدة السعودي يوم الاثنين المقبل ليكتمل المعسكر بتواجد 25 لاعبا.

وشهد مران المنتخب تدريبات بدنية بالكرة إلى جانب تدريبات الإحماء. بينما أدى صلاح والنني وكوكا وعلي جبر ونور السيد وحازم إمام وطارق حامد تدريبات خاصة تحت إشراف مدرب أحمال المنتخب ساريوجلو أنطزنيوس.

وأدى الثلاثي أحمد الشناوي ومحمد الشناوي وعصام الحضري تدريبات شاقة تحت قيادة أحمد ناجي مدرب الحراس.