حبس 3 أمناء شرطة 4 أيام وإخلاء سبيل ضابط بكفالة 5 الاف جنيه في واقعة الوايلي

أمر المستشار أحمد لبيب، رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم السبت، بحبس 3 امناء شرطة 4 ايام على ذمة التحقيقات معهم واخلاء سبيل ضابط و4 امناء شرطة بكفالة 5 الاف جنيه لكلا منهم فى واقعة مقتل صاحب ورشة داخل قسم الوايلى اثناء إلقاء القبض عليه بتهمة اختطاف صاحب عقار يقيم فيه المتوفى .

كانت امرت نيابة غرب القاهرة الكلية بتفريغ كاميرات قسم الوايلي فى واقعة اتهام معاون مباحث وأخرين بقتل مسن.

كما استمعت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية للشهود في واقعة وفاة متهم قبل نقله من قسم الوايللي للمستشفى للعلاج.

> فيما انتقل فريق من نيابة حوادث غرب القاهره الكلية قبل وقت سابق لمناظرة جثة متهم لقى مصرعه متآثراً بازمه صحيه أثناء احتجازه في واقعة خطف شخص بأحد العقارات بمنطقة حدائق القبه بمعاونة زوجته وابنه ، وحصر الضرر الواقع على سيارة الشرطه نتيجة تعدي أسرة المتوفى عليها ،كما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة .

وكان قسم شرطة الوايللي قد تلقى بلاغاً يفيد باختطاف أحد الأشخاص واحتجازه داخل أحد العقارات دائرة القسم، نتيجة لوجود خلافات بينهم على ملكية أحد العقارات ،وبانتقال رجال الأمن تبين صحة الواقعه وقيام أحد الأشخاص بمعاونة زوجته وابنه بخطف المجني عليه،وأثناء خروج قوات الأمن بالمتهمين ،جاء إلى مكان الواقعه أهلية المجني عليه ووقعت اشتباكات بينهم وبين المتهمين،واستطاعت قوات الأمن السيطرة على المشاجرة وتم اقتيادهم جميعاً إلى قسم الشرطة.

و تعرض المتهم الأول إلى ازمه صحيه فور وصوله الي قسم الشرطة وتوفي أثناء ذهابهم به إلى أحد المستشفيات،وفور معرفة أسرة المتهم بوفاته قاموا بالتعدي بالضرب على قوات الشرطة.