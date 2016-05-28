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صحة الوادي الجديد تنفذ حملة تطعيم المخالطين لمرضى فيروس الكبدي B

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صحة الوادي الجديد تنفذ حملة تطعيم المخالطين لمرضى فيروس الكبدي B صحة الوادي الجديد تنفذ حملة تطعيم المخالطين لمرضى فيروس الكبدي B

محمد موسى وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد

مراسل ONA

بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، تنفيذ حملة تطعيم المخالطين لمرضى الفيروس الكبدي B بجميع مراكز المحافظة والوحدات الصحية لها.

وقال الدكتور محمد موسى وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن الحملة بدأت اليوم بـ67 منشاة طبية بالمحافظة متثلمة في مستشفيات عامة ومركزية، ووحدات صحية، ومكاتب صحة ومراكز رعاية أمومة وطفولة منتشرة بمدن وقرى المحافظة.

وأضاف موسى أن الحملة تشمل تطعيم المخالطين لمرضي الفيروس الكبدي B من أفراد الأسرة، حيث يتقدم أحد أفراد الأسرة للوحدة الصحية، أو اقرب منشاة طبية له بالمحافظة ويقدم شهادة طبية تفيد إصابة أحد أفراد عائلته، أو أسرته بالمرض حيث يتم تطعيم كل من يعيشون مع المريض وبالمجان.

وأشار موسى إلى أن التطعيم آمن، ولا توجد له موانع، ويعطي المواطن مناعة ضد الإصابة بفيروس الكبد B ،​ ​لافتًا إلى أن المديرية ستستمر في تنفيذ الحملة بشكل يومي ومتواصل دون توقف.

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