أشرف أبو الهول: آن الأوان لجلوس فلسطين وإسرائيل على طاولة التفاوض

قال الكاتب الصحفي، أشرف أبو الهول، إنّه آن الأوان لجلوس الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على مائدة طاولة المفاوضات لحل الأزمة، وذلك تحت ضغط عربي، ودولي.

> وأضاف أبو الهول خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنّ مبادرة مصر التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحل الأزمة الفلسطينية، تمثل نوعًا من حلحلة الأزمة.

وتابع أبو الهول أنّ انتفاضة الشباب الفلسطيني التي تحدث كل فترة، وتوثيق الجرائم التي تقوم بها الاحتلال تقلق السلطة الإسرائيلية، لذلك هي تريد الجلوس على طاولة المفاوضات وفقًا لشروطها.

وأوضح أبو الهول أنّ العلاقة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني أبو مازن “جيدة”، وتحديدًا قبل تولي الرئيس السيسي للسلطة، متابعًا أنّ مصر في حالة تشاور دائم مع السلطة الفلسطينية لإحياء عملية السلام، وحل القضية فعليًا.