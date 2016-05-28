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أشرف أبو الهول: آن الأوان لجلوس فلسطين وإسرائيل على طاولة التفاوض

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أشرف أبو الهول: آن الأوان لجلوس فلسطين وإسرائيل على طاولة التفاوض أشرف أبو الهول: آن الأوان لجلوس فلسطين وإسرائيل على طاولة التفاوض

الكاتب الصحفي، أشرف أبو الهول

قال الكاتب الصحفي، أشرف أبو الهول، إنّه آن الأوان لجلوس الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على مائدة طاولة المفاوضات لحل الأزمة، وذلك تحت ضغط عربي، ودولي.
> وأضاف أبو الهول خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أنّ مبادرة مصر التي طرحها الرئيس عبد الفتاح ، لحل الأزمة الفلسطينية، تمثل نوعًا من حلحلة الأزمة.

وتابع أبو الهول أنّ انتفاضة الشباب الفلسطيني التي تحدث كل فترة، وتوثيق الجرائم التي تقوم بها الاحتلال تقلق السلطة الإسرائيلية، لذلك هي تريد الجلوس على طاولة المفاوضات وفقًا لشروطها.

وأوضح أبو الهول أنّ العلاقة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني أبو مازن “جيدة”، وتحديدًا قبل تولي الرئيس السيسي للسلطة، متابعًا أنّ مصر في حالة تشاور دائم مع السلطة الفلسطينية لإحياء عملية السلام، وحل القضية فعليًا.

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