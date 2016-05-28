​ تأجيل محاكمة 74 متهمًا بالتعدي على القيادات الأمنية بأسوان لجلسة الغد

​​مراسل ONA

أجلت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار مصطفى محمد لطفي اليوم السبت، محاكمة 74 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بمحافظة أسوان بتهمة التعدي على القيادات الأمنية بأسوان على خلفية فض اعتصامي رابعة والنهضة، لجلسة الغد الأحد لسماع مرافعة الدفاع.

كانت المحكمة قد استمعت لمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بعد ثبوت الأدلة واتهامهم بترويع الآمنين، والتعدي على القيادات الأمنية بالتعذيب داخل الخيام المخصصة لهم اثناء الاعتصام.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم الإنضمام لجماعة محظورة وحيازة مفرقعات، وإتلاف منشأت عامة وترويع الآمنين، وتعطيل المواصلات العامة والخاصة، وإثارة الشغب والتجمهر وسحل وتعذيب عدد من قيادات وأفراد مديرية أمن أسوان السابقين، خلال أحداث العنف والشغب بمحيط ديوان عام المحافظة، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

يشار إلى أن إجمالي المتهمين 74، من بينهم 54 متهم محبوس على ذمة القضية بسجن قنا العمومي، و 20 هاربًا ومن أبرز المتهمين خالد القوصي، أمير الجماعة الإسلامية، ونائب أمين عام حزب البناء والتنمية بأسوان، و 3 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين، والمهندس أسامة حسنين، مسؤول المكتب الإداري للجماعة بأسوان، ونقيب المهندسين بالمحافظة سابقًا و شقيق النائب السابق محمد العمدة​ .