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مصرع عامل وإصابة آخر بالاختناق داخل بالوعة فى القليوبية

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مصرع عامل وإصابة آخر بالاختناق داخل بالوعة فى القليوبية مصرع عامل وإصابة آخر بالاختناق داخل بالوعة فى القليوبية
مصرع عامل وإصابة آخر بالاختناق داخل بالوعة صرف صحى خلال تطهيرها فى القليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية بالواقعة.

دلت التحريات المبدأية على اختناق أحد عمال مقاول تابع لشركة المقاولون العرب من الباطن خلال قيامه بعملية تطهير بالوعة بأحد شوارع عزبة الإصلاح التابعة للوحدة المحلية لسوارس التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، وعندما استغاث بزميله وخلال محاولة إنقاذه سقط زميله الآخر داخل البالوعة، تم انتشال الجثة والمصاب بواسطة ونش، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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