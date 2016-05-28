نيابة أبو قرقاص تصرف متهما بأحداث "الكرم" بعد ثبوت إجرائة عملية يوم الحادث

قررت نيابة أبوقرقاص برئاسة المستشار أحمد نادى، رئيس النيابة ومصطفى الزينى، وكيل النيابة، صرف خالد مسامح المتهم فى أحداث قرية الكرم من سراى النيابة بعد تقديم الأشعة والتقارير الطبية التى تثبت قيامه بإجراء جراحة في الحوض يوم وقوع الحادث.

فيما قررت النيابة إعادة عرض المتهمين الجدد الذين تم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات معهم، وذلك في القضية رقم 3933 إدارى مركز أبوقرقاص الخاصة بقرية الكرم التي شهدت أعمال عنف طائفية بين مسلمين ومسيحيين وحرق منازل.

وقال المقدم علاء جلال، رئيس مباحث مركز أبوقرقاص، إن الحياة طبيعية بقرية الكرم والهدوء التام يسيطر علة القرية.

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