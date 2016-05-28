أخبار عاجلة

مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: ولد مؤخرا ما يعرف بالدين الموازي .. وهو امتداد لفكر الخوارج -
مساء الأنوار: لقطات حصرية لبعثة فريق كرة اليد بالأهلي في مدينة أغادير المغربية -
مساء الأنوار - طارق العشري: أشعر دائماً بقدرتي على تحقيق الفوز أمام الزمالك -
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط سيدة تستغل طفلة فى أعمال التسول بالمهندسين

Google+ Print
سقوط سيدة تستغل طفلة فى أعمال التسول بالمهندسين سقوط سيدة تستغل طفلة فى أعمال التسول بالمهندسين
ألقى رجال مباحث الأحداث القبض على سيدة تستغل طفلة فى أعمال التسول واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة العجوزة وأحالوها لجهة التحقيق.

كانت البداية بتلقى الإدارة العامة لمباحث الأحداث بلاغا يتهم "نجاح .س .س" 33 سنة ومقيمة فى منطقة العجوزة باستغلال "ملك .ح . ش"– 5 سنوات- فى أعمال التسول واستجداء المواطنين فى شارع جامعة الدول العربية.

داهم رجال الإدارة العامة لمباحث الأحداث، برئاسة اللواء محمود فاروق، المتهمة بمشاركة عدد من ضباط الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وألقوا القبض عليها حيث اعترفت باصطحابها الطفلة بغرض التسول فتحرر لها المحضر رقم 13027 جنح العجوزة لسنة 2016 وعرضها على النيابة العامة وإحالة الطفلة إلى نيابة الأحداث.

- إخلاء سبيل سيدة تم ضبطها تتسول بالأطفال فى محطة مترو شبرا الخيمة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365