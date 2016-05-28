سقوط سيدة تستغل طفلة فى أعمال التسول بالمهندسين

ألقى رجال مباحث الأحداث القبض على سيدة تستغل طفلة فى أعمال التسول واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة العجوزة وأحالوها لجهة التحقيق.

كانت البداية بتلقى الإدارة العامة لمباحث الأحداث بلاغا يتهم "نجاح .س .س" 33 سنة ومقيمة فى منطقة العجوزة باستغلال "ملك .ح . ش"– 5 سنوات- فى أعمال التسول واستجداء المواطنين فى شارع جامعة الدول العربية.

داهم رجال الإدارة العامة لمباحث الأحداث، برئاسة اللواء محمود فاروق، المتهمة بمشاركة عدد من ضباط الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وألقوا القبض عليها حيث اعترفت باصطحابها الطفلة بغرض التسول فتحرر لها المحضر رقم 13027 جنح العجوزة لسنة 2016 وعرضها على النيابة العامة وإحالة الطفلة إلى نيابة الأحداث.

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