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تأجيل محاكمة 74 إخوانيًا فى أحداث مديرية أمن أسوان إلى الغد

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تأجيل محاكمة 74 إخوانيًا فى أحداث مديرية أمن أسوان إلى الغد تأجيل محاكمة 74 إخوانيًا فى أحداث مديرية أمن أسوان إلى الغد
قررت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى لطفى، وعضوية المستشارين عصام محمد عيسى، وشريف مجدى، وأمانة سر عبد السلام جاد الكريم، ومحمد عبد الوهاب، اليوم السبت، تأجيل نظر القضية المتهم فيها 74 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بمحافظة أسوان، لجلسة غد الأحد لسماع مرافعات الدفاع.

كانت المحكمة قد استمعت لمرافعة النيابة العامة، التى طالبت بتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين وأوضحت أدلة الثبوت فى حقهم.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس 2013 ، عقب فض اعتصام رابعة، باعتداء المتهمين على قوات الأمن بأسوان، وإشعال النيران فى سيارات الشرطة، وإحراق سينما قصر الثقافة.


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