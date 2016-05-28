الجبوري يدعو إلى تكاتف السياسيين وعقد جلسة برلمان العراق دعما لتحرير “الفلوجة”

دعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري إلى تكاتف جميع الأطراف السياسية ودعم عمليات تحرير “الفلوجة”من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي، مؤكدا أهمية الحفاظ على دماء الأبرياء وتجنيب المدنيين آثارها السلبية.

جاء ذلك خلال استقبال الجبوري ، في بغداد اليوم السبت، لأمين عام حزب الفضيلة الإسلامي العراقي هاشم الهاشمي، حيث ناقشا آخر التطورات السياسية والأمنية وأهمية دعم وإسناد قوات الجيش والمتطوعين في عمليات تحرير الفلوجة.

واتفق الجبوري والهاشمي على ضرورة انعقاد جلسة البرلمان غدا والمضي بتشريع القوانين التي تمس مصلحة المواطن العراقي بالإضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي الراهن الذي يمر به العراق.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي إلى أن أبرز بنود جدول أعمال جلسة الغد هو دعم وإسناد عمليات تحرير الفلوجة ومناقشة الوضع الإنساني فيها ، وبحث الوضع الاقتصادي الراهن وقرض البنك الدولي للعراق، والتصويت على تمديد الفصل التشريعي، إضافة إلى الخروقات الأمنية والتفجيرات الإرهابية التي حدثت في بغداد والعراق.

يذكر أن آلاف المتظاهرين قد اقتحموا المنطقة الخضراء ومقر البرلمان يوم السبت 30 أبريل، وأحدث متظاهرون غالبيتهم من التيار الصدري تلفيات بمقر مجلس النواب واعتدوا بدنيا ولفظيا على نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد والنائبة آلاء طالباني والنائب عمار طعمة وعدد من موظفي المجلس، وذلك عقب فشل البرلمان في عقد جلسة لاستكمال تمرير “حكومة التكنوقراط” برئاسة حيدر العبادي بسبب إصرار كتل سياسية على “المحاصصة” الحزبية ورفض تغيير وزرائها في الحكومة.. مما تسبب في تعطيل عمل البرلمان ومغادرة النواب الأكراد إلى السليمانية وأربيل.