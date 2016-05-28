صور.. وزير النقل يتفقد أعمال التطوير في مينائي الإسكندرية والدخيلة

تفقد، اليوم السبت، الدكتور جلال سعيد وزير النقل، ميناء الإسكندرية وكان في استقباله اللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية وقيادات النقل البحري.

أكد وزير النقل أن الوزارة لديها استراتيجية للتحديث وتطوير منظومة النقل البحرى والموانئ المصرية للمساهمة في زيادة الاقتصاد المصرى.

قام الوزير بجولة بحرية لمتابعة أعمال التكريك الخاصة بتعميق الممر الملاحي والمسطح المائي والأرصفة للوصول الي الأعماق التصميمية الأصلية حتي يتمكن الميناء من استقبال السفن كبيرة الحجم و تفقد الوزير خلال جولته البحرية موقع المشروعات الجديدة ، وأعمال التطوير طبقا لخطة الميناء . كما تابع الدكتور جلال سعيد أعمال تخريد السفن ، ومشروع إعادة تأهيل حاجز الأمواج الرئيسى بميناء الإسكندرية.

و شاهد الوزير عرضا تقديميا عن ميناء الاسكندرية حيث استعرض اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس ادارة هيئة الميناء الخطة الرئيسية لتطوير مينائى الإسكندرية و الدخيلة ، ومشروعات الخطة الإستثمارية ، والمشروعات العاجلة ، والمشروعات المقترح إدراجها بالخطة الرئيسية ، ومشروع تطهير الممر الملاحي الكبير والطرقة الداخلية لميناء الإسكندرية (التكريك)، ومشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة فنار النجمة ، وتطوير فنادر الأرصفة.

كما تم استعراض مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلى ، ومشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلى ، ومشروع الصب غير النظيف ، ومشروع الصب السائل ، والمشروعات العاجلة وهي ( محطة متعددة الأغراض – مشروع المحطة اللوجستية لنقل الحاويات بالسكة الحديد ).

وخلال العرض التقديمي ناقش الوزير المشروعات المقترح إدراجها في خطة الميناء ومنها (مشروع محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة- مقترحات بشأن تطوير جونة البترول – الظهير اللوجيستى لميناء الإسكندرية ).

كما استعرض رئيس ميناء الاسكندرية ما تم تحقيقة في موضوعات ( التخلص من الحاويات المهمل – ضم أراضى التجارية للاخشاب وآخرين – إنتشال و تخريد السفن الغارقة ) ، ثم توجه الوزير الى ميناء الدخيلة لتفقدأعمال التطوير.