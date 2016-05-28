أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صور.. وزير النقل يتفقد أعمال التطوير في مينائي الإسكندرية والدخيلة

Google+ Print
وزير النقل يتفقد أعمال التطوير في مينائي الإسكندرية والدخيلة

وزير النقل يتفقد أعمال التطوير في مينائي الإسكندرية والدخيلة

تفقد، اليوم السبت، الدكتور جلال سعيد وزير النقل، ميناء الإسكندرية وكان في استقباله اللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية وقيادات النقل البحري.

أكد وزير النقل أن الوزارة لديها استراتيجية للتحديث وتطوير منظومة النقل البحرى والموانئ المصرية للمساهمة في زيادة الاقتصاد المصرى.

قام الوزير بجولة بحرية لمتابعة أعمال التكريك الخاصة بتعميق الممر الملاحي والمسطح المائي والأرصفة للوصول الي الأعماق التصميمية الأصلية حتي يتمكن الميناء من استقبال السفن كبيرة الحجم و تفقد الوزير خلال جولته البحرية موقع المشروعات الجديدة ، وأعمال التطوير طبقا لخطة الميناء . كما تابع الدكتور جلال سعيد أعمال تخريد السفن ، ومشروع إعادة تأهيل حاجز الأمواج الرئيسى بميناء الإسكندرية.

و شاهد الوزير عرضا تقديميا عن ميناء الاسكندرية حيث استعرض اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس ادارة هيئة الميناء الخطة الرئيسية لتطوير مينائى الإسكندرية و الدخيلة ، ومشروعات الخطة الإستثمارية ، والمشروعات العاجلة ، والمشروعات المقترح إدراجها بالخطة الرئيسية ، ومشروع تطهير الممر الملاحي الكبير والطرقة الداخلية لميناء الإسكندرية (التكريك)، ومشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة فنار النجمة ، وتطوير فنادر الأرصفة.

وزير النقل يتفقد أعمال التطوير في مينائي الإسكندرية والدخيلة

وزير النقل يتفقد أعمال التطوير في مينائي الإسكندرية والدخيلة

كما تم استعراض مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلى ، ومشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلى ، ومشروع الصب غير النظيف ، ومشروع الصب السائل ، والمشروعات العاجلة وهي ( محطة متعددة الأغراض – مشروع المحطة اللوجستية لنقل الحاويات بالسكة الحديد ).

وخلال العرض التقديمي ناقش الوزير المشروعات المقترح إدراجها في خطة الميناء ومنها (مشروع محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة- مقترحات بشأن تطوير جونة البترول – الظهير اللوجيستى لميناء الإسكندرية ).

كما استعرض رئيس ميناء الاسكندرية ما تم تحقيقة في موضوعات ( التخلص من الحاويات المهمل – ضم أراضى التجارية للاخشاب وآخرين – إنتشال و تخريد السفن الغارقة ) ، ثم توجه الوزير الى ميناء الدخيلة لتفقدأعمال التطوير.

وزير النقل يتفقد أعمال التطوير في مينائي الإسكندرية والدخيلة

وزير النقل يتفقد أعمال التطوير في مينائي الإسكندرية والدخيلة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا