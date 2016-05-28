توزيع ألف رأس ماشية لـ 50 شاب كمشروع صغير بالوادي الجديد‎

مراسل ONA

قال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد إنه يجري حاليًا الإعداد والتنسيق مع مؤسسة مصر الخير لتوزيع المرحلة الثانية من مشروع رؤوس الماشية للشباب، بعد توزيع المرحلة الأولى بإجمالي ألف رأس لـ 50 شابًا بواقع 20 رأس لكل شاب بتكلفة إجمالية قدرها 165 مليون جنيه.

وأشار عشماوي إلى أن المشروع جاء بناًء على توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومحافظة الوادي الجديد، وشركة أرض الخير، إحدى شركات مؤسسة مصر الخير، لإقامة وتنفيذ مشروعات في مجال إعادة هيكلة صناعة الثروة الحيوانية في منطقة الخارجة بالمحافظة.

وأوضح عشماوي إلى أن المذكرة تهدف إلى أن يقوم الصندوق بإتاحة التمويل المباشر لإقامة 100 مشروع صغير للثروة الحيوانية للشباب المرشحين من قبل شركة أرض الخير، وذلك لشراء 20 رأس ماشية لكل شاب بإجمالي 2000 رأس، يتم تربيتهم في محطة الإنتاج الحيواني المملوكة للشركة بالمحافظة، كما أنه سيتم إعداد الدراسة الائتمانية اللازمة للشباب، وإجراء كل الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المطلوب.