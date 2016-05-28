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بالفيديو – المحمدي يعود للدوري الإنجليزي.. وهال يقتنص الجائزة الكبرى

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بالفيديو – المحمدي يعود للدوري الإنجليزي.. وهال يقتنص الجائزة الكبرى بالفيديو – المحمدي يعود للدوري الإنجليزي.. وهال يقتنص الجائزة الكبرى

عاد هال سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج) بعد موسم واحد من الغياب عقب الفوز على شيفيلد وينزداي بهدف في المباراة المؤهلة للدرجة الأولى التي أقيمت في ملعب ويمبلي يوم السبت.

وسجل الهدف المهاجم السنغالي محمد ديامي بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك شيفيلد في الدقيقة 72.

شاهد الهدف

ولعب النجم المصري أحمد المحمدي ثاني مبارياته النهائية على ملعب ويمبلي مع هال سيتي بعد أن خسر نهائي كأس إنجلترا أمام أرسنال 3-2 في الموسم قبل الماضي.

ويحصد هال سيتي 120 مليون استرليني على الأقل بعد تأهله للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأهدر لاعبو هال سيتي كل الفرص الممكنة من أجل قتل المباراة مبكرا عن طريق آبل هرنانديز وأودوباجو.

وأهدر هرنانديز الفرصة الأولى برأسية أبعدها المدافع من على الخط، وبعد دقيقة واحدة انفرد وسدد لكن حارس شيفيلد منعه من التسجيل. (شاهد)

وتألق المحمدي طوال المباراة وصنع أكثر من فرصة لزملائه.

كانت أخطرها لأودوباجو بتمرير كرة على طريقة "رونالدينيو" انفرد زميله لكنه سدد في جسد الحارس. (شاهد تمريرة المحمدي)

ولعب المحمدي على الجناح الأيمن تارة ومهاجم مرة أخرى، وأهدر استلام كرة كانت ستجعله منفردا بالمرمى. (شاهد انفراد ضائع)

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فيديو اليوم السابع

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