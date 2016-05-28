نهائي_الأبطال التشكيل - غياب خيمينيز وثنائي هجومي لأتليتكو ضد ريال

أعلن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني تشكيل فريقه أتليتكو مدريد الذي سيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد مساء السبت على ملعب سان سيرو الإيطالي.

ويشهد التشكيل غياب وحيد لخوسيه ماريا خيمينيز المدافع الأوروجوياني المتواجد على دكة البدلاء بالإضافة للفرنسي لوكاس هيرنانديز.

وفضل سيميوني الاعتماد على الصربي ستيفان سافيتش بجوار دييجو جودين في قلب الدفاع.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: خوانفران – دييجو جودين – ستيفان سافيتش – فيليبي لويس.

الوسط: كوكي – أوجوستو فيرنانديز – جابي – ساؤول نيجويز.

الهجوم: فيرناندو توريس – أنطوان جريزمان