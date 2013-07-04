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حلوى البلاليط من مطبخ منال العالم

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حلوى البلاليط من مطبخ منال العالم حلوى البلاليط من مطبخ منال العالم

المقادير:
-4 كوب من الشعيرية (بلاليط)
-2/1 1 كوب من السكر
-2/1 كوب من السمن أو الزبدة
-6 حبة بيض كبيرة
-1 ملعقة كبيرة من الهيل
-2 ملعقة صغيرة من الزعفران المفتت

طريقة التحضير:
1-في قدر عميقة، ضعي كميّة وفيرة من الماء. ضعي القدر على نار متوسطة ليغلي الماء بقوة. أضيفي الشعيرية، ودعيها لمدة 5 دقائق.
2-ضعي الشعيرية في مصفاة ناعمة لتتخلّص من الماء. أضيفي السكر، قلبي الشعيرية والسكر، دعي الشعيرية في المصفاة.
3-باستعمال مضرب يدويّ، اخفقي البيض قليلاً. في قدر واسعة، ضعي السمن، ثم ضعي القدر على نار متوسطة إلى أن يسخن السمن. أضيفي البيض باستعمال ملعقة خشبية، قلّبي البيض إلى أن ينضج.
4-أضيفي الهيل و2/1 ملعقة من الزعفران. قلبي إلى أن يصبح البيض مفتتاً.
5-أضيفي الشعيرية، وزّعي بقية الزعفران، غطي القدر ودعيها على نار هادئة لمدة 3 دقائق.
6-اسكبي البلاليط في طبق تقديم واسع، ثمّ قدّميه مباشرة .
(هذه المقادير تكفي 8 أشخاص).

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سيدتي