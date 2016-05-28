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خبير اقتصادي: المسؤولون العراقيون يخربون الجهاز الإداري لضمان استمرار الفساد

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خبير اقتصادي: المسؤولون العراقيون يخربون الجهاز الإداري لضمان استمرار الفساد خبير اقتصادي: المسؤولون العراقيون يخربون الجهاز الإداري لضمان استمرار الفساد

الخبير الاقتصادي العراقي، صادق الركابي

قال الخبير الاقتصادي العراقي، صادق الركابي، إن العراق بلد يعوم على النفظ وحقولة غير قابلة للنفاذ بما يضمن اقبال شديد لشركات النفط على الاستثمار داخل العراق، لافتا إلى أن كلفة استخراج البترول قليلة جدا بالمقارنة بباقي دول الخليج التى تزيد تكلفة استخراج البترول منها أضعاف استخراجها من العراق.

وأضاف الركابي خلال حواره لبرنامج “حديث الرافدين”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي علاء الشيخ، اليوم، أن انخفاض النفط الى قرابة 60 دولار دفع العراق لبعض الدول ثلث انتاجه، مشيرا إلى أن شركات النفط العالمية تناقش مع المسئولين العراقيين زيادة الاستثمارات النفطية وانشاء منظومة جديدة لاستخراجه من الآبار العميقة الموجودة فى الصحراء.

وأكد الركابي أن العراق لا يمتلك الخبرة الكافية فى مراكز السلطبة بل يتم استبعادها حتى يكون هناك تلاعب في شكل فساد إداري، مرفا: “المسؤولون يخربون الخبرات لضمان استمرار الفساد الإداري فسي غياب التشريعات والمحاسبة”.

وأوضح الركابي أن النظام العراقي فرطت في حقوقها وحقوق مواطنيها فى عقود شركات البترول الأخيرة ولا يمكن له اعادة التفاوض المالي أو شطب جولات التراخيص لعدم قدرته على دفع الشروط الجزائية المقدرة بملايين الدولارات.

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