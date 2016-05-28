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300 ألف جنيه من مؤسسة “مصطفى وعلي أمين” للأسر الأولى بالرعاية بالوادي الجديد‎

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300 ألف جنيه من مؤسسة “مصطفى وعلي أمين” للأسر الأولى بالرعاية بالوادي الجديد‎ 300 ألف جنيه من مؤسسة “مصطفى وعلي أمين” للأسر الأولى بالرعاية بالوادي الجديد‎

محمد منير العديسي مدير عام إدارة الطوارئ والأغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي

قال محمد منير العديسي مدير عام إدارة الطوارئ والأغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي إن مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، وافقت على دعم الأسر الأولى بالرعاية، وأسر المساجين والأرامل والمطلقات، على تنفيذ مشروعات صغيرة لـ30 أسرة من مراكز وقرى ومدن الوادس الجديد.

وأضاف منير إلى أن كل رئيس مركز يعقد اجتماع مع كل أسرة تم اختيارها لتحديد نوع المشروع التي ترغب به كل أسرة، بمايعادل 10 ألاف جنية لكل أسرة، مشيرًا إلى أن تلك المشاريع ستتم تحت رعاية اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، والذى يهدف إلى رفع مستوى الأسر الضمانية ضمن سياسة الدولة الرامية إلى رفع مستوى الأسر من خلال المشروعات الصغيرة​.

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