صور.. التيار الديمقراطي يعقد مؤتمراً بعنوان «مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية»

عقد التيار الديمقراطي، والمنتدى الوطني، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا، تحت عنوان “مؤتمر “مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية”، بمقر نقابة التجاريين، بوسط القاهرة.

وجاء أبرز الحاضرين بالمؤتمر حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني، وعدد من الخبراء الاقتصاديين، وقيادات من قوى التيار الديمقراطي بجانب عدد من القيادات السياسية والاقتصادية.

ويأتي المؤتمر لبحث أوضاع الموازنة العامة، وطرق تناولها، ومناقشة عدم الاستجابة لمطلبات الإنفاق الجماعي من التعليم، والحالة الاجتماعية، والصحة، والإسكان، والمرافق والخدمات، كما تم مناقشة مشكلة الدين العام وتكلفته في الموازنة العامة، وتقديم البدائل والحلول، وعرض ومناقشة القوانين والتشريعات الاقتصادية، التي أثارت جدلا مؤخرا، وعلى رأسهم قانون العمل، والخدمة المدنية.

قال الدكتور أحمد البرعي – وزير التضامن الأسبق، أن التشىريعات الاجتماعية مهمتها الاساسية حماية الطرف الأضعف اقتصاديا، وعلى الأخص، قانون العمل، والقانون الزراعي، وقانون التعاون، وقانون التأمينات الاجتماعية.

وأضاف “البرعي” خلال كلمته بالمؤتمر، ان قانون العمل المقابل للخدمة المدنية، يخرج عن ضوابط القانون المدني، المتعارف عليها.

> وتابع: العدل في بدايته، افترض أن الميزان مضبوط التوازن، وهو ما يفتقر له بعض القوانين الخاصة بالتشريع الاجتماعي، الذي يجب أن يراعي الحقوق الاقتصادية، نظرا لحاجة المجتمع لضبط التشريع الاقتصادي، وفقا لما يحتاجه التشريع الاجتماعي، ومانادت بيه مطالب ثورة يناير الاقتصادية.

المراسل – عمر جمال