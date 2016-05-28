بالفيديو... "البطل الخارق" براد بيت ينقذ طفلة من الدهس

كشفت صحيفة The Independent البريطانية عن إنقاذ النجم العالمي براد بيت Brad Pitt طفلة، كادت أن تُدهس من قِبل الحشود المتحمسة لإلقاء التحية عليه.

بيت البالغ من العمر 52 عاماً لمَح الطفلة، وهو يحيي الجماهير، أثناء الاستراحة التي أخذها، بينما كان يقوم بتصوير فيلمه الجديد Allied، و لاحظ دفعها بقوة صوب السياج الذي أحاط به أثناء محاولة الجماهير النظر إليه.

النجم العالمي شعر بالقلق حيال تلك المعجبة الصغيرة، فتوجّه نحو السياج مع حرسه، وبدأ يومئ إليها كي تعبر السياج، قبل أن تنقض الجماهير فوقها ويصطدموا بها، وكان ذلك وسط صيحات وتهليل الجمهور.

وسحب الممثل وفريقه الطفلة خارج الحشد المحيط بها، حيث بدا عليها علامات التعثر، إلى أن وصلت إلى برّ الأمان. وقد شوهد بيت وهو يقوم بطمأنة الفتاة قبل أن يصل الفريق الطبي ويغادر الموقع.

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