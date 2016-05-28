أخبار عاجلة

مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: ولد مؤخرا ما يعرف بالدين الموازي .. وهو امتداد لفكر الخوارج -
مساء الأنوار: لقطات حصرية لبعثة فريق كرة اليد بالأهلي في مدينة أغادير المغربية -
مساء الأنوار - طارق العشري: أشعر دائماً بقدرتي على تحقيق الفوز أمام الزمالك -
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو... "البطل الخارق" براد بيت ينقذ طفلة من الدهس

Google+ Print

السبت 28-05-2016 17:18

كشفت صحيفة The Independent البريطانية عن إنقاذ النجم العالمي براد بيت Brad Pitt طفلة، كادت أن تُدهس من قِبل الحشود المتحمسة لإلقاء التحية عليه.
بيت البالغ من العمر 52 عاماً لمَح الطفلة، وهو يحيي الجماهير، أثناء الاستراحة التي أخذها، بينما كان يقوم بتصوير فيلمه الجديد Allied، و لاحظ دفعها بقوة صوب السياج الذي أحاط به أثناء محاولة الجماهير النظر إليه.
النجم العالمي شعر بالقلق حيال تلك المعجبة الصغيرة، فتوجّه نحو السياج مع حرسه، وبدأ يومئ إليها كي تعبر السياج، قبل أن تنقض الجماهير فوقها ويصطدموا بها، وكان ذلك وسط صيحات وتهليل الجمهور.
وسحب الممثل وفريقه الطفلة خارج الحشد المحيط بها، حيث بدا عليها علامات التعثر، إلى أن وصلت إلى برّ الأمان. وقد شوهد بيت وهو يقوم بطمأنة الفتاة قبل أن يصل الفريق الطبي ويغادر الموقع.

 

أنجلينا جولي تتصدر لائحة أكثر شخصية مرموقة لعام 2016

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!