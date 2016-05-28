مشيراً الى استغلال إسمه للترويج لباب الحارة وائل شرف: دور "العكيد معتز" طلع من عيني

نفى الممثل السوري وائل شرف، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" ما تم تداوله في بعض التقارير الصحفية، بأنه عمد الى ذمّ بديله في الجزء الثامن من مسلسل "باب الحارة" الممثل مصطفى سعد الدين، الذي سيؤدي شخصية "العكيد معتز" مكانه في هذا العمل، ومشيراً إلى أن الهدف من نشر مثل هذه الاخبار الترويج هو الترويج للمسلسل .

وكتب وائل شرف: "قبل قليل قرأت خبراً عني من جملة الأخبار الكاذبة والمقصود منها الدعاية عن طريق البلبلة وإحداث ضجَّة لا معنى لها، وأنا مضطر آسفاً أن أردّ على شائعات لا قيمةَ لها لأن سكوتي سيفّسر لصالحهم".

وأضاف شرف: "فـ يا جماعة أنا لا قلت ولا رح قول هيك كلام .. زميلي مصطفى على سلامته شب مرتب والله يوفقه والدور طلع من عيني ولولا هيك ماتركته فحاجة تعزفوا على وتر مقطوع لأنو ماعم يطّلع معكن غير نشاذ..وشكراً".

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