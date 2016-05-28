الجامايكي ارنست رانغلان يعلن من حفل موازين اعتزاله

المغرب ـ حسناء عتيب

أكد عازف القيثارة الجامايكي الأسطوري ارنست رانغلان (85 سنة)، عشية أمس، أنّ حفله المقرّر تنظيمه على منصة أبي رقراق بالرباط، في إطار مهرجان موازين إيقاعات العالم، سيشكّل جزءاً من رحلته الوداعية لساحة "فايرويل تور 2016".

وقال رانغلان، أثناء مؤتمره الصحافي: "أعتقد أنّه حان الوقت بالنسبة لي كي أتوارى. إنني أسافر كثيراً، وصار هذا أمراً مرهقاً. أحتاج للراحة، ولكن أيضاً لمزيد من الوقت للقيام بدراسات، لأنّ الموسيقى ستبقى دائماً حاضرة في حياتي"، معرباً عن أمله في أن يكون حفله رائعاً وشيّقاً".

وأمل عازف الباتري النيجيري طوني ألين، الذي سيكون إلى جانبه، في إطار فرقة "ارنست رانجلان أند فراندس"، أن يعيش الجمهور لحظات ساحرة.

وأكد رانغلان وألين تشبثهما بجذورهما الإفريقية الحاضرة في موسيقاهما، التي يتعيّن ـ في المقابل ـ أن تبقى منفتحة على كلّ الإيقاعات، باعتبارها "لغة عالمية".

وعلى الرغم من تعلّقه بالأسطورة بوب مارلي، كما قال ارنست، اعتبر أنه منفتح على مختلف الأنواع الموسيقية، وهو ما أكده المغني طوني ألين، الذي قال بدوره إنه منفتح على مختلف الألوان الموسيقية، كما ذكر أنه كان في مدينة الصويرة، حيث اكتشف الفن الكناوي، الذي أعجب به، بالإضافة إلى الأغنية الشعبية المغربية.