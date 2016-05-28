محامى زينة يؤكد: الدخل السنوي لأحمد عز 30 مليون جنيه على الأقل

شهدت الجلسة الثانية لدعوى النفقة المرفوعة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، أول خطوة من هيئة دفاعها لتقدير ثروته وأهمها الدخل السنوي، وقدم محاميها معتز الدكر ست وثائق تؤكد أن دخل الفنان لا يقل عن 30 مليون جنيه سنويا، وناشد المحكمة مساعدته لإثبات مصادر الدخل الأخرى، وإعداد قائمة بممتلكاته العقارية وإيداعاته المالية بالبنوك، علما بأن هذا الإجراء هو الأهم لتحديد قيمة النفقة وفقا للقانون المصري، الذي يمنح صاحبة حضانة الأطفال مبلغا لا يزيد عن ثلث دخل الأب، وهو ما يعني إمكانية الحكم لزينة بنفقة 10 ملايين جنيه سنويا.

الجلسة التي عقدت بمحكمة أسرة مدينة نصر شهدت غيابا معتادا للنجم أحمد عز، غابت عنها أيضا الفنانة زينة، وحضر ممثلا لها المحامي معتز الدكر الذي طالب بسرعة الفصل في الدعوى وإصدار حكم عاجل حتي تتمكن الفنانة زينة من الإنفاق على توأمها عز الدين وزين الدين.

وأكد أن مكتب تسوية المنازعات الأسرية فشل في حل النزاع لغياب الطرفين عن الحضور، وبات الأمر معلقا بحكم المحكمة وهو واجب التنفيذ فور صدوره، وسيسمح للفنانة زينة بالحصول على النفقة من تاريخ بدء الدعوي، ويحق لها الحجز على ممتلكات أحمد عز إذا رفض السداد دون أن يقدم ما يفيد عجزه ماليا عن الوفاء بنفقة أطفاله.

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