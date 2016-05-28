نانسي عجرم ومحمد حماقي يحييان حفل ختام الـ ninja warrior

أقيم مساء أمس ختام حفل إطلاق النسخة العربية من برنامج المسابقات الشهير ninja warrior، وذلك بسهل حشيش في مدينة الغردقة.

وأحيا كل من المطربان محمد حماقى والفنانة نانسي عجرم الحفل الذي حضره عدد من نجوم الفن والمجتمع على رأسهم المخرج محمد خان وايمي سالم ونجلاء بدر وخطيبها محمد عفيفي وميريهان حسين ورزان مغربي وشريف رمزي وزوجته ريهام أيمن في أول ظهور لها بعد الاعتزال وطفلها الرضيع ومي نور الشريف وإيهاب توفيق وهبة الأباصيري وداليا مصطفى والإعلامي علاء الكحكى والمطرب الشاب محمد الريفي والفنانين هيدي كرم وعصام كاريكا وأحمد توهامى،والإعلامية جيهان عبد الله،وقامت الإعلامية انجي على بتقديم الحفل وتم تكريم نانسي وحماقى من خلال محافظ البحر الأحمر.

ووقع اختيار الشركة علي المخرج مجدي الهواري وفريق شركة " advice" للإنتاج الإعلامي والفني لتنفيذ هذا العمل الذي ينتظر أن يكون الإنتاج الأضخم هذا العام، ويحضر الحفل نخبة من نجوم الفن والرياضة والإعلام بخلاف الوزراء والسفراء الأجانب والعرب.

يذكر أن " ninja warrior " يعد برنامج المسابقات الرياضية الأضخم في العالم، بعد النجاح الأسطوري الذي حققه البرنامج علي مدار ١٩ عاما منذ انطلاق نسخته الأولى باليابان عام 1997، لينطلق بعدها للعالمية وتبدأ إذاعته بلغات العالم فى عدد كبير من الدول من ضمنها بريطانيا وألمانيا وأستراليا واليونان وجنوب أفريقيا وجمهورية التشيك وتركيا وسنغافورة وماليزيا، ولاقى " ninja warrior " إعجاب المشاهدين في جميع الدول التي تم عرضه بها وحقّق اعلي نسب المشاهدة عالميا، وان جاءت محطته الأبرز بالولايات المتحدة، حيث نجح في التربع علي عرش البرامج الأمريكية لمدة ٨ مواسم متتالية.

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