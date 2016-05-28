بعد زيارة المغرب.. توم هانكس يغير نظرته للإسلام

أكد الممثل والمخرج الأمريكي توم هانكس Tom Hanks أن زيارته للمغرب غيرت الصورة النمطية التي كانت مرسومة لديه عن الإسلام والعالم الإسلامي.

وخلال جولته الترويجية لفيلمه الجديد "A Hologram for the King"، أشار النجم إلى أنه قبل 10 سنوات، أثناء تصوير بعض مشاهد فيلم "Charlie Wilson’s War" في المغرب، لم يكن يعلم شيئاً عن الأمة الإسلامية، ولم يكن قد ذهب قبل ذلك إلى أي دولة مسلمة.

وقال هانكس: "كنت مجرد أمريكي أبيض اللون، افترض أن المؤذن يدعو المؤمنين في كل مرة إلى الصلاة، فيغلقون أعمالهم ويذهبون للمسجد، كانت هذه هي الصورة النمطية التي احتفظت بها لنفسي عن المسلمين".

ويبدو أن زيارة هانكس الأخيرة للمغرب ساعدته على تصحيح رؤيته النمطية بخصوص الدول الإسلامية الأخرى، فوصف تصوير المشاهد في المغرب بأنه العيش في ثقافة تتسامح معك، لكنها لا تتبناك.