سعد المجرد لـ "سيدتي-نت": لست هارباً من العدالة الأمريكية و قريباً سأكون بأمريكا

لم يكن من السهل أن يتحدث الفنان سعد المجرد ويكشف المستور في قضية الفتاة الأمريكية التي اتهمته بالاغتصاب، والهروب من العدالة الأمريكية، بعد أدائه للكفالة المالية على حد قول محاميها، للاختفاء بالمغرب. وما ترتب من تداعيات عن هذه القضية التي عادت مؤخرا إلى الواجهة الإعلامية بأمريكا بقوة.

ولأن غايتنا البحث عن الحقيقة الضائعة وسط تكتم سعد المجرد باعتبار أن هذه أمور لا تهم أحدا غيره، فإننا لم نتردد في أن نسأل المجرد حول صحة إدعاء الفتاة الأمريكية ومحاميها وحول ما إذا كان هاربا من العدالة الأمريكية، وقد بدت ملامح سعد في مستهل رده عن تساؤلات "سيدتي –نت" تتغير وهو يقسم بأنه كان يتوقع وقبل مجيئه لمؤتمره الإعلامي أن تطرح مثل هذه الأسئلة التي التمس من ممثلي الصحافة المحلية والعربية ، بأن لا تنشر لأن هذه أمور شخصية تهمه قبل غيره ولن يخوض فيها ولأن "سيدتي-نت" ألحت عليه في سياق طرحها للأسئلة على أن يكون صريحا في إجابته، فإن سعد المجرد اكتفى في رده بالتأكيد على أنه لم يهرب من العدالة الأمريكية بدليل أنه بصدد التحضير لجولة فنية خارج المغرب ستقوده إلى كل من أمريكا وكندا مستقبلا موضحا ل "سيدتي-نت" بأن قضية هذه الفتاة الأمريكية، قضية قديمة وما يروج حاليا إعلاميا مجرد (شوشرة) الغاية منها النيل من نجاحه الفني، مؤكدا بأن جميع النجوم في العالم طالتهم الإشاعة، نافيا نفيا قاطعا كل ما يتم تداوله حاليا وهو يعني بذلك حسب قراءتنا لما بين السطور، تهمة الاغتصاب، والهروب من العدالة الأمريكية والاختفاء بالمغرب، كما تداولته الصحافة الأمريكية مشيرا في نفس السياق إلى أن محاميه يتابع القضية ومشددا على أهمية ترك أموره الشخصية بعيدا واستفساره فقط في الأمور الفنية".

بعد ذلك تدخل حسن النفالي منشط المؤتمر الصحافي ومسؤول (البرمجة المغربية) لينبه الإعلام لتجنب كل سؤال يمكن أن يعكر صفاء ونشاط الفنان سعد المجرد في إشارة إلى "سيدتي-نت" التي لم تحترم (تنبيه) النفالي الذي طلب من الإعلاميين قبل بدء الندوة بأن تكون أسألتهم تهم الجانب الفني لسعد المجرد، ومن جهة ثانية نوه المجرد بالإعلام المحلي، وقال بأن انطلاقته الفنية كانت من بلده المغرب، وأنه يتذكر دعم الصحافة المغربية لخطواته وهو يشق طريقه، ولولا هذه الصحافة لما حققت –يوضح سعد – هذا الانتشار محليا وعربيا، وبخلاف ما قد يعتقده البعض يضيف المجرد فإنني لم أتنكر أبدا للإعلام المحلي الذي أتشرف بأن يكون في ضيافتهم في هذه الندوة الصحفية لتسليط الضوء عن مشاريعه المقبلة حيث أشار في هذا الصدد إلى أنه يحضر حاليا لتسويق ألبوم غنائي يتضمن (5) أغاني مغربية، وأغنيتين بالمصرية ولكنهم بلمسة مغربية سيكتشف من خلال المتلقي بأن المغني، بالإضافة إلى طرح (سينغل) فضل أن يبقى مفاجأة لجمهوره الذي ستكون له فرصة أيضا ليلمس ملامح التجديد في أغاني سيمزج فيها بين الإيقاعات والأهازيج المحلية وكلمات باللاهجة المغربية والتي يمكن أن تعرف انتشارا مماثلا ل "أنت معلم" أو غيرها... لأن الغاية هو أن تجد اللهجة المغربية مكانها في الأسواق .

ونفى سعد المجرد أن يكون على خلاف مع شيرين بعد توقف مشروعهما الغنائي والتي وصفها ب (الصديقة) مشيرا بأن عدم تمكنهما من تنفيذ مشروع (الديو) الذي كانا يعتزمان طرحه بسبب ظروفهما التي لم تسعف بذلك لا يعني وجود خلافات بينهما. مشيرا في رده عن سؤال آخر مهم إمكانية إنجاز (ديو) مع المطربة المغربية سميرة بنسعيد إلى أنه لا يمانع في ذلك خصوصا بعد لقائهما الأخير حيث نوهت بتجربته الفنية.

وحول جديده دائما أكد سعد المجرد بأنه يعتزم تسجيل الجزء الثاني من عمله (ديو) أغنية (عزيز وغالي) التي تجمعه بوالده المطرب البشير عبده.

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