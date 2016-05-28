أخبار عاجلة

مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: ولد مؤخرا ما يعرف بالدين الموازي .. وهو امتداد لفكر الخوارج -
مساء الأنوار: لقطات حصرية لبعثة فريق كرة اليد بالأهلي في مدينة أغادير المغربية -
مساء الأنوار - طارق العشري: أشعر دائماً بقدرتي على تحقيق الفوز أمام الزمالك -
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. جلسة صلح بين قبيلتين بـ"برانى" بحضور مدير أمن مطروح

Google+ Print
بالصور.. جلسة صلح بين قبيلتين بـ"برانى" بحضور مدير أمن مطروح بالصور.. جلسة صلح بين قبيلتين بـ"برانى" بحضور مدير أمن مطروح
حضر اللواء هشام لطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشعبية، اليوم السبت، جلسة الصلح لإنهاء الخصومة بين عائلة أبو نجله قبيلة العراوة التابعة لقبائل السننة وعائلة أبو جويفة من قبائل القطعان بدائرة قسم شرطة برانى.

عقدت جلسة الصلح بالسرادق المقام على طريق أبو ميلاد بمنطقة العراوة بدائرة قسم برانى بحضور رئيس أركان المنطقة الغربية العسكرية وأعضاء مجلس النواب بمطروح وقيادات المخابرات الحربية والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، حيث تبادل الجميع كلمات الشكر والعرفان على الجهود المبذولة من كل الأطراف لإجراء الصلح بين الطرفين.

وقال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، إن هذه المساعى تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، ببذل الجهود لحل النزاعات القبلية والخصومات الثأرية بدائرة المحافظة، لما يمثله ذلك من ضرورة حتمية لاستقرار الأمن العام، وذلك من خلال التنسيق وتفعيل دور العمد ومشايخ وعواقل القبائل، لإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلة أبو نجله من قبيلة العراوة وعائلة أبوجويفة من قبائل القطعان، والتى أسفرت عن وفاة الشيخ أحمد أبو نجلة، حيث تم عقد لقاءات بين أطراف القبيلتين تمهيدا لإجراء الصلح النهائى بينهما.

جلسة صلح بين قبيليتن بـبرانى بحضور مدير أمن مطروح (1)

جلسة صلح بين قبيليتن بـبرانى بحضور مدير أمن مطروح (2)

جلسة صلح بين قبيليتن بـبرانى بحضور مدير أمن مطروح (3)

جلسة صلح بين قبيليتن بـبرانى بحضور مدير أمن مطروح (4)

جلسة صلح بين قبيليتن بـبرانى بحضور مدير أمن مطروح (5)


>- بالصور.. محافظ الأقصر ومدير الأمن يشهدان جلسة صلح بين عائلتين بمركز الزينية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365