بالصور.. جلسة صلح بين قبيلتين بـ"برانى" بحضور مدير أمن مطروح

حضر اللواء هشام لطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشعبية، اليوم السبت، جلسة الصلح لإنهاء الخصومة بين عائلة أبو نجله قبيلة العراوة التابعة لقبائل السننة وعائلة أبو جويفة من قبائل القطعان بدائرة قسم شرطة برانى.

عقدت جلسة الصلح بالسرادق المقام على طريق أبو ميلاد بمنطقة العراوة بدائرة قسم برانى بحضور رئيس أركان المنطقة الغربية العسكرية وأعضاء مجلس النواب بمطروح وقيادات المخابرات الحربية والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، حيث تبادل الجميع كلمات الشكر والعرفان على الجهود المبذولة من كل الأطراف لإجراء الصلح بين الطرفين.

وقال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، إن هذه المساعى تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، ببذل الجهود لحل النزاعات القبلية والخصومات الثأرية بدائرة المحافظة، لما يمثله ذلك من ضرورة حتمية لاستقرار الأمن العام، وذلك من خلال التنسيق وتفعيل دور العمد ومشايخ وعواقل القبائل، لإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلة أبو نجله من قبيلة العراوة وعائلة أبوجويفة من قبائل القطعان، والتى أسفرت عن وفاة الشيخ أحمد أبو نجلة، حيث تم عقد لقاءات بين أطراف القبيلتين تمهيدا لإجراء الصلح النهائى بينهما.

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