بالصور.. محول بتكلفة 100 مليون جنيه لمواجهة انقطاع الكهرباء بالضبعة

أعلن المهندس سعيد خليل رئيس قطاع كهرباء مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، عن وصول محولى كهرباء الأول بقدرة 40 ميجاوات والثانى بقدرة 25 ميجاوات لإنشاء محطة محولات الضبعة الجديدة جهد 220 /66/22 كيلو فولت بتكلفة 100 مليون جنيه، والانتهاء من الأعمال ودخول المحطة الخدمة قبل نهاية شهر يونيو المقبل بأرض المحطة النووية بالضبعة.

وأضاف رئيس قطاع كهرباء مطروح، أن الهدف من إنشاء محطة محولات الضبعة الجديدة بموقع المحطة النووية، هو توصيل التيار الكهربائى للمدينة السكنية الجديدة ولمدينة الضبعة وضواحيها وعن طريق 2 كابل أرضى بطول 6 ك بتكلفة 3.2 مليون جنيه.

من جانبه، أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بأنه كان يتم تغذية مدينة الضبعة وضواحيها بـ 2 خط هوائى من محطة محولات الحمراء، بسيدى عبد الرحمن بطول 45 كيلومترا، وكانت الخطوط الهوائية تتأثر بالعوامل الجوية وتتسبب فى انقطاع دائم للتيار الكهربائى.

وأضاف المحافظ، أن إنشاء محطة محولات الضبعة الجديدة، يساهم فى استقرار التغذية الكهربائية، وتحسين الجهد أكثر من الخطو الهوائية، نظرا لقرب المحطة من مدينة الضبعة، بالإضافة إلى أنه سيتم تغذية المدينة عن طريق كابلات أرضية أعلى كفاءة وتستوعب أحمالا إضافية فى المستقبل، مع الاحتفاظ بالخطوط الهوائية كبديل احتياطى بين محطتى الحمراء والضبعة الجديدة.

وأشار محافظ مطروح إلى أن المحطة الجديدة، كانت من المطالب الهامة لأهالى الضبعة، من أجل انتظام التيار الكهربائى بالمدينة والقضاء على مشكلة ضعف وانقطاع التيار.

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