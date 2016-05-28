أمين عام الصندوق الاجتماعى توقيع بروتكول تعاون مع محافظ جنوب سيناء

قالت دكتورة سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى إنه تم مناقشة كل فرص الاستثمار والتحديات التى يواجهها أصحاب المشآت السياحية، وتم توقيع 3 بروتوكولات تعاون مع محافظ جنوب سيناء فى البنية التحتية.

وأضافت أمين عام الصندوق الاجتماعى البروتوكولات تشمل إحلال وتجديد شبكات المياه لمنطقتى الفنار والمليل بمدينة دهب بطول 2,5 كيلو بتكلفة 350 ألف جنيه وتسليم 4 شيكات للمشروعات الصغيرة، جاء ذلك خلال مؤتمر الرؤية التنموية بجنوب سيناء.

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