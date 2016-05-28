بالصور.. الوفد المصرى برئاسة "عبد العال" يدعم مصر للطيران

حرص الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووفد النواب المشارك فى أعمال الدورة الثانية عشر للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التى استضافتها المغرب على التقاط صورة جماعية أمام طائرة تابعة لخطوط مصر للطيران، للتأكيد على دعم الشركة.

كان الدكتور على عبد العال، قد استعرض خلال أعمال دورة "الاتحاد من أجل المتوسط" العديد من الملفات والقضايا، وتمكن من إلغاء مشروعاً ينتقد الأوضاع بالدول العربية.

- بالصور.. مصر تحقق انتصارًا جديدًا.. وفد مجلس النواب بالجمعية البرلمانية الأورومتوسطية يلغى مشروعًا ينتقد الأوضاع بالدول العربية.. والوفود المشاركة تؤكد عودة ريادة القاهرة.. وعبد العال يحذر من الإرهاب