العراق: الجيش يحكم السيطرة على “الفلوجة” استعداداً لتحريرها من “داعش”

قال الناطق باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، إن المستشارين الإيرانيين يقدمون الخبرة والمشورة للقوات العراقية فى معركة تحرير الفلوجة، لافتا إلى أن العمليات تمربعدة مراحل منذ 6 أيام، حيث استطاعات القوات العسكرية من التقدم فى شمال غرب الفلوجة والجنوب لاحكام الطوق على المدينة.

وأضاف خلال حواره لقناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم، اليوم أن قرار تحرير الفلوجة عسكري يحدده حيد العبادي، رئيس مجلس الوزراء بدون تدخل من الولايات المتحدة الامريكية، مشيرا إلى إلى دعم التحالف الأمريكي للقوات العراقية فى معارك تحرير كل المناطق التى تقع في قبضة تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح الحديثي أن الحكومة نسقت مع العديد من دول المنطقة والعالم لإرسال مستشارين وخبراء عسكريين لدعم القوات العراقية وتقديم المشورة والخبرة العسكرية لها.

وأشار الحديثي إلى أن هناك مستشارين إيرانييين يقدرون بالعشرات شاركوا في التخطيط للعديد من العمليات القتالية في العراق، حالهم حال آلاف المستشارين من دول أخرى كأمريكا ودول أوروبية عديدة.

وأكد الحديث هناك تعليمات حددت مخارج المدنيين من خلال وضع رايات بيضاء فوق المنابز حتى تتمكن القوات من تمييزهم عن أعضاء التنظيم الإرهابي، موضحا أن القوات ألقت منشورات للأهالي حددت فيها الممرات الآمنة للخروج من المدينة وأبدت حرص القوات العراقية على حياة الأبرياء من المدنيين.