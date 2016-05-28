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تأجيل دعوى ماجدة الصباحى ضد رجل أعمال لجلسة 30 يوليو

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تأجيل دعوى ماجدة الصباحى ضد رجل أعمال لجلسة 30 يوليو تأجيل دعوى ماجدة الصباحى ضد رجل أعمال لجلسة 30 يوليو
قررت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر، اليوم، السبت، تأجيل الجنحة المباشرة المقامة من الفنانة ماجدة الصباحى ضد أحد رجال الأعمال، لإصداره شيكًا من دون رصيد، لجلسة 30 يوليو المقبل، وإحالتها للطب الشرعى، لبيان صحة التوقيع من عدمه.

حضر الجلسة المحامى شعبان سعيد، بصفته وكيلًا عن رجل الأعمال "أ.ش"، وطعن خلال الجلسة بالتزوير على الشيك، مؤكدًا أنه سرق من موكله، ولم يحرره لصالح الفنانة، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة للقرار المتقدم.

وكان البلاغ المقدم للنائب العام، ذكر أن المتهم كان يعمل فى أحد المطاعم، ثم استأجر مطعماً من المطاعم التى تمتلكها الفنانة، وارتبط معها بعقد إيجار مقابل أجر شهرى، وخلال تلك الفترة تعرض لضائقة مالية، ما دفع الفنانة لإقراضه مبالغ مالية على فترات متباعدة، على أن يسددها من خلال شيكات وإيصالات أمانة، إلا أن المتهم استغل فترة مرض الفنانة وزور توقيعها على الإيصالات بأنها تسلمت المبلغ المطلوب تسديده على غير الحقيقة.

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