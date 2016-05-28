سقوط عاطل بحوزته 3 آلاف قرص مخدر فى بنى سويف

ألقت وحدة مباحث مركز الفشن برئاسة الرائد أحمد إبراهيم رئيس المباحث القبض على عاطل بحوزته 3 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها على عملائه بمدينة الفشن جنوب بنى سويف.

تلقى العقيد دكتور عمرو العدل مأمور مركز شرطة الفشن إخطاراً من الرائد محمد إبراهيم رئيس مباحث الفشن، يفيد تلقيه معلومات بقيام "أحمد.ع" 35 سنة عاطل يقيم مدينة الفشن بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وعلى الفور قاد النقيبان محمد محروس وجمال عبد الجواد معاونا المباحث حملة تمكنا خلالها من ضبط المتهم داخل مسكنه وبحوزته شنطة بداخلها 3 آلاف قرص مخدر.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة وأمرت نيابة الفشن بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

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