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محافظ القليوبية يتغيب عن الديوان منذ هروبه أمس عقب بيان "السيسى"

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محافظ القليوبية يتغيب عن الديوان منذ هروبه أمس عقب بيان "السيسى" محافظ القليوبية يتغيب عن الديوان منذ هروبه أمس عقب بيان "السيسى"

تغيب الدكتور حسام أبو بكر، محافظ القليوبية الإخوانى وعضو مكتب الإرشاد، عن الحضور إلى مقر ديوان عام المحافظة بمدينة بنها، منذ هروبه أمس من فيلا حامد محمود بقرية طوخ عقب سماع بيان القوات المسلحة.

يأتى ذلك بعد أن أصدرت القوى السياسية والثورية والمدنية والحزبية بمحافظة القليوبية قرار عزل "أبو بكر" من منصب المحافظ بعد عشرة أيام فقط من تعيينه فى المنصب، وأعلنوا خلو منصب المحافظ حالياً وأصبح مستقلاً عن النظام الإخوانى.

وعلم "اليوم السابع" أن العمل انتظم فى دواوين محافظة القليوبية، فيما احتفل العاملون بأول يوم ثورة، حيث أطلقت الموظفات "الزغاريد" وتبادل الموظفون التهنئة بالنصر.

كما انتظم العمل فى باقى مجالس المدن التى أغلقها الثوار بالجنازير مع بداية شرارة ثورة 30 يونيو، وبدأ العاملون فى تلبية مطالب المواطنين.

وطالب ثوار القليوبية بضرورة استبعاد جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين الذين تم ترقيتهم فى وظائف قيادية بدون وجه حق.

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