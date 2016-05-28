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مصرع سائق إثر انقلاب لودر بمنجم فوسفات فى الوادى الجديد

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مصرع سائق إثر انقلاب لودر بمنجم فوسفات فى الوادى الجديد مصرع سائق إثر انقلاب لودر بمنجم فوسفات فى الوادى الجديد
لقى سائق لودر مصرعه فى حادث انقلاب اللودر الذى يعمل عليه بمنجم فوسفات أبو طرطور بالوادى الجديد، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب لودر بمنجم فوسفات ، ما أدى إلى مصرع سائقه ويدعى محمد محمود سمعان 22 سنة مقيم الخارجة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة.

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