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طالبتان تتهمان زميلا لهما بتمزيق ملابسهما وسرقتهما بالطريق الصحراوى بأسيوط

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طالبتان تتهمان زميلا لهما بتمزيق ملابسهما وسرقتهما بالطريق الصحراوى بأسيوط طالبتان تتهمان زميلا لهما بتمزيق ملابسهما وسرقتهما بالطريق الصحراوى بأسيوط
ضبطت مديرية أمن أسيوط، طالبا بجامعة أسيوط، اعتدى هو وزميلان له، على طالبتين بالجامعة، بالضرب، وتمزيق ملابسهما وسرقتهما، وتركهما بطريق المطار الصحراوى دائرة المركز، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس الأول 4 أيام، وبالعرض على قاضى مستأنف أسيوط، قرر إخلاء سبيل المتهم بعد دفع كفالة مالية وضبط وإحضار بقية المتهمين.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من العميد صلاح مشعال مأمورمركز شرطة أسيوط، يفيد وصول بلاغ من "ن م . ع " طالبة بكلية الحقوق جامعة أسيوط، و"س . أ . ع"طالبة بكلية التربية، تتهمان "ع م. ف" طالب بكلية حقوق أسيوط، واثنين آخرين بالتعدى عليهما بالضرب، وسرقة هواتفهما المحمولة، وتركهما بطريق المطار الصحراوى حتى استنجدا بسائق، وصلهما إلى أقرب نقطة شرطة وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتبادل الطالب، والفتاتان الاتهامات، فادعت الطالبتان اختطافهما، بينما أكد الطالب ذهابهما معه وزملائه بكامل إرادتهما، وأنهما اختلفا فيما بينهما، فنشأت بينهما مشاجرة.


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